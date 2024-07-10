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В «Спартаке» рассказали, реально ли бороться с «Зенитом» в РПЛ

Гендиректор «Спартака» Малышев выразил надежду на новые трансферы в команде

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Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, реально ли бороться с петербургским «Зенитом» за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) при учете разницы в бюджете и трансферах. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Это правда, что есть разница в стоимости команд и бюджете. Тем не менее мы все понимаем, какая у нас есть ответственность перед болельщиками. Те игроки, которые уже есть в составе, тоже понимают и делают все возможное, чтобы выступить лучше, чем в прошлом году. Очень надеюсь, что все-таки удастся еще усилиться», — заявил он.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 20 июля.

В сезоне-2023/24 чемпионом страны стал петербургский «Зенит», который перед заключительным туром шел на втором месте. В гонке участвовали три клуба, и судьба «Зенита» зависела от матча конкурентов – «Краснодара» с лидировавшим «Динамо». Москвичей устраивала ничья, но «быки» могли сами стать чемпионами в случае собственной победы и непобеды «Зенита» над «Ростовом». В итоге «Краснодар» выиграл со счетом 1:0, а «Зенит» смог одержать волевую победу над ростовчанами (2:1) с победным мячом в концовке и оформил очередной титул.

«Спартак» по итогам сезона занял пятое место в РПЛ.

Ранее в «Спартаке» отказались комментировать ситуацию с Квинси Промесом.

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