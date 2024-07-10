Россия не ведет переговоров с Замбией о проведении матча

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что российская сторона не ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Замбии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нет никакой договоренности с Замбией, мы не ведем с ними переговоры», — сказал Митрофанов.

При этом 4 июля посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов сообщил о договоренности по проведению товарищеской игры осенью 2024.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

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