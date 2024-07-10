Чемпионка мира раскрыла, как пробилась на ТНТ

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ, в интервью «Газете.Ru» рассказала, как ей удалось пройти кастинг и пробиться на федеральный канал.

«Как и многие, я мечтала попасть на телевидение, и когда увидела объявление о кастинге на сайте ТНТ, не раздумывая, подала заявку. Я заполнила анкету, сняла видеовизитку и сделала первый шаг к мечте. Спустя время получила приглашение на очный кастинг, который проходил в несколько этапов. После наступило томительное ожидание результатов. И вот наконец долгожданный звонок! Меня пригласили в офис ТНТ, где сообщили, что я предварительно одобрена», — рассказала Тишова.

Чемпионка мира призналась, что в тот момент ее накрыло чувство эйфории. После предварительного одобрения спортсменка еще месяц ходила на репетиции и готовилась к съемкам. Только после этого Тишова была окончательно утверждена на роль ведущей шоу «Утро. ТНТ».

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