Макрон отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети X опубликовал пост после поражения национальной команды в полуфинале чемпионата Европы — 2024 от Испании.

«Эти игроки вывели нас в полуфинал этого Евро и держали в напряжении до последней секунды. Спасибо, «блюз». Поздравляю наших испанских друзей», — написал Макрон.

Встреча завершилась со счетом 2:1. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муани. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

На групповом этапе Франция обыграла Австрию (1:0), проиграла Нидерландам (0:1), сыграла вничью с Польшей (1:1). В рамках 1/8 финала французы оказались сильнее Бельгии (1:0), а в четвертьфинале одолели Португалию (0:0, 5:3 в серии послематчевых пенальти).

Во втором полуфинале сыграют Англия и Нидерланды. Матч пройдет 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является Италия, которая на этом чемпионате Европы вылетела в 1/8 финала от Швейцарии.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что не смотрит Евро-2024.