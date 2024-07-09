Ирландский боксер заявил, что Макгрегор зашел слишком далеко

Ирландский боксер Джоно Кэрролл рассказал о своем отношении к бойцу Конору Макгрегору, заявив, что тот зашел слишком далеко, передает «Матч ТВ».

«Я его уважаю за достижения, но он зашел слишком далеко. Я бы больше ценил, если бы он был примером для молодежи. Но я не хочу ни о ком говорить плохо», — сказал Кэрролл.

14 июня стало известно, что бой Макгрегора и Майкла Чендлера отменен. Глава UFC Дана Уайт заявил, что причиной отмены поединка, который должен был состояться 30 июня в Лас-Вегасе, стала травма Макгрегора.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Ранее Макгрегор пообещал вернуться в октагон.