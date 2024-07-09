Аршавин дал прогноз, когда российских футболистов вернут на международные турниры

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что по вопросу отстранения российских клубов и сборных от международных турниров позиция Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должна измениться за пять лет, передает «РБ Спорт».

«Ближайшее будущее — понятие растяжимое. Но за ближайшие пять лет что-то точно должно измениться в вопросе возвращения России», — сказал Аршавин.

Сборная России отстранена ФИФА и УЕФА от международных соревнований с марта 2022 года после начала специальной военной операции. В международных мировой и европейской федерациях не раз заявляли, что первым условием для возвращения России в турнире под их эгидой должно стать окончание СВО.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, который проходит в эти дни на полях Германии.

Ранее сборной России предрекли выход из группы на Евро-2024.