Веснина рассказала о подготовке к Олимпиаде

Трехкратная чемпионка турниров Большого шлема Елена Веснина рассказала о подготовке к выступлению на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В интервью РИА Новости она заявила, что настраивается на соревнования максимально серьезно.

«Настрой самый серьезный, Олимпиада для меня всегда была главным турниром, главным стартом в году и в олимпийском цикле. Поэтому подготовка идет полным ходом. Я только что вернулась с Уимблдона, сейчас предстоит переход на грунтовые корты, в ближайшее время приступлю к тренировкам», — сказала спортсменка.

Веснина является олимпийской чемпионкой — 2016, тогда она завоевала золото Игр в Рио-де-Жанейро в паре с соотечественницей Екатериной Макаровой. Кроме того, в ее послужном списке — серебро Олимпиады в Токио в миксте в тандеме с Асланом Карацевым.

На данный момент известно, что, помимо Весниной, на Олимпиаде в Париже выступят Даниил Медведев, Мирра Андреева, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Павел Котов и Диана Шнайдер. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир пройдет на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

Ранее стало известно, что Веснина выступит на ОИ — 2024 в парном разряде.