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Легенда сборной Франции призвал убрать Мбаппе из команды

Экс-игрок Лебёф заявил, что у сборной Франции есть проблема с Мбаппе

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Kacper Pempel/Reuters

Нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе не стоит выходить на поле в составе команды, если у него есть проблемы со здоровьем. Об этом в интервью Get French Football News заявил чемпион мира — 1998 в составе «трехцветных» Франк Лебёф.

«Мне кажется, есть реальная проблема с Мбаппе. Если ты травмирован и не можешь играть на 100%, способен выдать лишь половину того, на что способен, тебе лучше не играть. На мой взгляд, ты не помогаешь ни Франции, ни себе, потому что тебя постоянно критикуют и ты не можешь играть на своем лучшем уровне», — заявил Лебёф.

Знаменитый в прошлом футболист заметил, что и у других игроков есть сложности. В частности, он раскритиковал форварда Усмана Дембеле.

«Далее — Усман Дембеле, о нем я говорю: «какой стыд!». Он сводит меня с ума! Он как Лерой Сане у Германии — есть такие игроки: они восхищают, когда получают мяч… а затем ничего не происходит», — констатировал Лебёф.

Сборная Франции добралась до полуфинала чемпионата Европы – 2024 в Германии, при этом французские футболисты за весь турнир ни разу не забили с игры. Более того, все мячи за Францию, не считая голов в серии пенальти в четвертьфинале с Португалией, были автоголами соперников. Единственное исключение — гол Мбаппе с 11-метровой отметки в заключительном матче группового этапа против Польши (1:1).

Мбаппе получил перелом носа в первой же игре турнира, против Австрии (2:1). Он пропустил встречу с Нидерландами (0:0) и вернулся в строй к противостоянию с поляками. Однако, помимо гола с пенальти, он больше не отметился результативными действиями.

В полуфинале Франция сыграет с Испанией. Этот матч состоится во вторник, 9 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее экс-игрок Лахиялов назвал выход Франции и Англии в финал ЧЕ худшим раскладом.

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