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Стало известно, на каких условиях Трусова вернется на соревнования

Фигурист Энберт считает, что Трусова вернется на турниры, если будет мотивация

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в одиночном катании Александра Трусова может вернуться на официальные соревнования, если у нее будет соответствующая мотивация. Об этом порталу Sport24 заявил серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях Александр Энберт, комментируя информацию о возможном участии Трусовой в контрольных прокатах сборной России в сентябре.

«Понятно, что очень хочется видеть Сашу в соревновательной обстановке. Но это не просто захотел — выступил. У спортсмена должны быть мотивация, желание. Если у нее это будет, то, конечно, хотел бы, чтобы она выступала», — сказал Энберт.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем.

Ранее Трусова заявила, что ее свадьба будет позже прокатов в Петербурге.

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