На ОИ-2024 выступит трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» из России

Российская теннисистка, трехкратная победительница турниров Большого шлема в парном разряде, двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной России Елена Веснина получила допуск до участия в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, 37-летняя спортсменка вновь будет выступать в парном разряде. При этом пока не уточняется, с кем в дуэте она будет играть.

Веснина является олимпийской чемпионкой — 2016, тогда она завоевала золото Игр в Рио-де-Жанейро в паре с соотечественницей Екатериной Макаровой. Кроме того, в ее послужном списке — серебро Олимпиады в Токио в миксте в тандеме с Асланом Карацевым.

На данный момент известно, что, помимо Весниной, на Олимпиаде в Париже выступят Даниил Медведев, Мирра Андреева, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Павел Котов и Диана Шнайдер. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир пройдет на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

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