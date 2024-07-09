Названа причина, почему фавориты Евро-2024 мало забивают

Фавориты чемпионата Европы по футболу — 2024 демонстрируют низкую результативность, поскольку создает мало моментов, а соперники хорошо сопротивляются. Об этом в комментарии порталу Vprognoze.ru заявил известный российский специалист, бывший главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий.

«Фавориты очень мало забивают. Все команды на Евро хорошо готовы, хорошо умеют сопротивляться. Даже сборная Англии и сама не играет, и другим не дает. Это плюс в работе тренера. Он играет на результат, а не на красоту.

Мало создается моментов. Как никогда много автоголов, и, в то же время, много голов из-за пределов штрафной. Так что нельзя говорить о каких-то тенденциях», — констатировал Непомнящий.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Во вторник, 9 июля, состоится первый полуфинальный матч турнира, в котором сборная Испании, выбившая из борьбы хозяев соревнований немцев, встретится с французами. Вторую полуфинальную пару составили Нидерланды и Англия, они сыграют в среду, 10 июля. Обе игры начнутся в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что УЕФА не снимет судившего договорные матчи рефери Цвайера с полуфинала Евро-2024.