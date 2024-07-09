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Капитан ЦСКА отреагировал на свой исторический рекорд

Хоккеист Нестеров: было приятно установить рекорд ЦСКА по очкам среди защитников

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Максим Богодвид/РИА Новости

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 в составе сборной России, защитник и капитан московского хоккейного ЦСКА Никита Нестеров в интервью «Газете.Ru» рассказал, что значит для него клубный рекорд по количеству очков за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) среди защитников.

9 февраля 2023 года Нестеров набрал 36 очков и побил достижение Якова Рылова, став самым результативным защитником ЦСКА в истории за одну «регулярку».

«ЦСКА подарил мне памятный подарок за это достижение. Безусловно, мне было приятно. И в целом быть первым всегда здорово, но мне еще есть к чему стремиться», — сказал защитник.

Нестеров выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год, после чего ушел на один сезон в клуб НХЛ «Калгари Флэймз», но затем снова вернулся в состав московских армейцев.

С 2021 года Нестеров защищает цвета ЦСКА и в составе этой команды дважды подряд стал обладателем Кубка Гагарина — главного трофея КХЛ.

Ранее олимпийский чемпион раскрыл разницу между российским хоккеем и НХЛ.

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