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Джокович обрушился с критикой на фанатов на «Уимблдоне»

Теннисист Джокович заявил, что фанаты проявили к нему неуважение

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Issei Kato/Reuters

Сербский теннисист, 24-кратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович раскритиковал фанатов за их поведение на трибунах во время матча 1/8 финала Уимблдона против датчанина Хольгера Руне. Он заявил, что болельщики проявили к нему неуважение, слова Джоковича приводит «Чемпионат».

«Знаю, что они поддерживали Руне, но это еще и предлог, чтобы «букать». Послушайте, я больше 20 лет в туре, так что поверьте мне, я знаю все эти трюки. Знаю, как это работает. Это ничего, я фокусируюсь на уважающих людях, заплативших за билеты, чтобы прийти и посмотреть матч. Любящих теннис и ценящих игроков и усилия, которые они прикладывают на корте. Я и в гораздо более враждебной обстановке играл, можете мне поверить. Вы меня не заденете!» — заявил Джокович.

Встреча серба и датчанина, которая продолжалась 2 часа 3 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 6:2. За время матча Руне допустил четыре двойные ошибки, выполнил три подачи навылет, но не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. Джокович выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и смог реализовать четыре брейк-пойнта из 14 (29%).

За выход в полуфинал турнира сербский теннисист поборется с австралийцем Алексом де Минором.

Ранее в Госдуме заявили о готовности помочь Джоковичу в изучении русского языка.

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