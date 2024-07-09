Выступление Калинской на Уимблдоне назвали успешным

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров Большого шлема в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о выступлении на Уимблдоне россиянки Анны Калинской, уступившей в четвертом круге представляющей Казахстан Елене Рыбакиной.

«Выступление Калинской, на мой взгляд, очень хорошее. Мне понравились и ее матчи, и ее игра. На самом деле интересно было наблюдать за ней. Сегодняшнее поражение — это спорт, травмы бывают, конечно. Желаем ей скорейшего выздоровления, ждем следующих турниров и такого же хорошего тенниса от Анны», — отметил Ольховский.

18-я ракетка мира Калинская повела в первом сете с брейком, однако затем получила травму и не смогла удержать преимущество, уступив в первой партии — 3:6. Когда во второй Рыбакина повела со счетом 3:0 с двумя брейками, Анна снялась с матча из-за повреждения. По ходу турнира 17-я сеяная Калинская обыграла Панну Удварди из Венгрии, Марию Боузкову из Чехии и свою соотечественницу Людмилу Самсонову, которая имела более высокий посев (15).

Ранее Янник Синнер поддержал Анну Калинскую на трибуне во время матча Уимблдона.