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Адвокат экс-жены Сафонова ответила на требование снизить сумму алиментов

Адвокат экс-жены Сафонова Казачек назвала стабильными доходы вратаря

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Александр Вильф/РИА Новости

Ксения Казачек, адвокат бывшей жены вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова Анастасии, заявила, что доход голкипера, который подписал контракт с «ПСЖ», нельзя считать нестабильным. Ее слова приводит Sport24.

«Можно лишь говорить о том, что могут предполагаться разные суммы дохода: сегодня Матвей первый вратарь в команде — его доходы увеличились, завтра он стал вторым — доходы могли измениться или остаться теми же самыми, но они есть. Поэтому мы просим у суда 1/4 дохода, и это является тем самым моментом, при котором защищаются права ребенка и дает возможность не вести постоянные суды», — заявил он.

8 июля в ходе заседания по вопросу алиментов адвокат Сафонова заявил, что тот просит снизить сумму алиментов, поскольку его доход не является стабильным.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Сафонов сумел выехать, когда ему временно сняли запрет на выезд после того, как он погасил часть задолженности в размере 22 тысяч рублей. Позднее запрет вновь был введен, однако к тому моменту голкипер уже покинул Россию.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

14 июня «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

Ранее стало известно, нет ли у Сафонова проблем с рабочей визой для игры за «ПСЖ».

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