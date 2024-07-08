Калинская объяснила, почему прекратила борьбу на Уимблдоне

Российская теннисистка Анна Калинская объяснила, почему была вынуждена прекратить борьбу в матче четвертого круга Уимблдона против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Ее слова передает Sports.ru.

«Проблемы с кистью очень сильно мешали. И на подаче, и при первом ударе, потому что после подачи рука немного немела. Так что это сильно влияло на мою игру. Я думала, что это пройдет, но нет. Мне не становилось лучше, поэтому я решила сняться», — заявила она.

Российская спортсменка попросила помощи врачей еще в первом сете при счете 3:4 в пользу Рыбакиной. Калинскую беспокоило запястье. «Газета.Ru» следила за событиями матча в текстовой онлайн-трансляции поединка.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде — 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Однако Калинская, которая получила допуск на Игры, от поездки в Париж отказалась.

Ранее Рыбакина пожелала быстрого восстановления Калинской.