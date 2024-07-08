Игрок ЦСКА стал отцом

Российский футболист московского ЦСКА Иван Обляков в своем Telegram-канале рассказал, что они с супругой стали родителями.

«День семьи, любви и верности в этом году отмечаем с женой в новом статусе», — написал футболист.

Дочь у Обляковых родилась 26 июня.

На выписку в роддом вместе с Обляковым приехали его одноклубники — защитник Игорь Дивеев и нападающий Федор Чалов.

В рамках подготовки к новому сезону армейский клуб провел товарищеский турнир, в рамках которого сыграл с сербскими ОФК и «Партизаном». Первый матч завершился со счетом 4:0, второй — 3:0. Обляков, который выступает в московском клубе с 2018 года, выходил на поле в обеих встречах.

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА под руководством Владимира Федотова занял шестое место, набрав 48 очков. Красно-синие выиграли 12 матчей, столько же раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. По итогам сезона Федотов был отправлен в отставку, на его место был назначен серб Марко Николич, прежде в РПЛ работавший со столичным «Локомотивом».

Ранее появилась информация, что ЦСКА подпишет нападающего сборной Мали.