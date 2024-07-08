Синнер поддержал Калинскую на трибуне во время матча Уимблдона

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер пришел поддержать свою возлюбленную, российскую спортсменку Анну Калинскую в матче четвертого круга Уимблдона с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Первый сет матча остался за Рыбакиной 6:3, а во втором Калинская, которая брала медицинский тайм-аут, решила отказаться от борьбы и завершить матч. «Газета.Ru» провела за событиями матча в текстовой онлайн-трансляции поединка.

Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях, во время Открытого чемпионата Франции. Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Однако Калинская, которая получила допуск на Игры, от поездки в Париж отказалась.

Ранее в ФТР заявили, что Калинскую отговорили от поездки на Олимпиаду