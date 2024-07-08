Николсон не намерен покидать «Спартак»

Ямайский нападающий Шамар Николсон не намерен покидать московский «Спартак». Об этом в комментарии порталу Sport24 сообщил агент футболиста Ненад Протега.

«Шамар скоро приедет в расположение «Спартака». Тренер дал ему несколько выходных после Кубка Америки. Планов куда-то уходить из клуба у нас нет», — заявил агент.

27-летний ямайский форвард стал игроком «Спартака» в 2022 году, он провел за красно-белых 43 матча во всех турнирах и забил 12 мячей. Прошлый сезон он отыграл на правах аренды во французском «Клермоне», в его активе 28 матчей и четыре гола за эту команду. Его действующий контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

Примечательно, что на днях красно-белые попрощались с другим футболистом, прежде отданным в аренду, — сенегальцем Кейта Бальде. Будучи игроком «Спартака», он был арендован испанским «Эспаньолом», за который выступал в прошедшем сезоне. Его контракт с московским клубом был рассчитан до лета 2025 года, но в итоге был расторгнут за год до его истечения по соглашению сторон.

Ранее «Спартак» подписал рекордный контракт с букмекером.