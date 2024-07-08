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ЦСКА подпишет нападающего сборной Мали

Форвард сборной Мали Койта перейдет в ЦСКА

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IMAGO/Global Look Press

Нападающий сборной Мали Секу Койта перейдет в московский ЦСКА в статусе свободного агента. Об этом «Чемпионату» сообщил его брат и агент Махамаду Койта.

«Мы с Секу уже несколько дней в Москве. Переговоры с ЦСКА и медицинские обследования проходят хорошо. Секу уже находится в процессе визита к врачам, осталось всего два. Если все пройдет хорошо, планируем завершить переход Койта в ЦСКА в самые ближайшие дни», — заявил агент.

До недавнего времени Койта выступал за австрийский «Ред Булл Зальцбург», он играл за команду с 2019 года. В общей сложности, на его счету 43 гола и 23 результативные передачи в 106 матчах в составе зальцбургских «быков». Согласно оценке авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €4 млн.

По итогам минувшего сезон ЦСКА занял 6 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-синие одержали 12 побед, столько же раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. По окончании сезона клуб объявил об уходе нападающего Антона Заболотного.

Ранее гендиректор «Динамо» Пивоваров заявил, что Смолова не устроили условия по бонусам.

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