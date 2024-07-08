В «Алавесе» опровергли информацию о переговорах по трансферу Баринова

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов не является приоритетным вариантом для «Алавеса». Об этом в комментарии «Спорт-Экспрессу» заявил спортивный директор испанского клуба Серхио Фернандес.

«Это неправда. Пока у нас ничего нет. Баринов не является приоритетным вариантом для нас», — заявил функционер.

В начале июня стало известно, что «железнодорожники» получили предложение в размере €1 млн, которое сочли унизительным. Ожидалось, что испанский клуб предложит другую сумму.

При этом прежде сообщалось, что «Алавес» был готов заплатить за футболиста €3 млн и предлагал россиянину зарплату в размере €700 тыс. в год. Однако Баринов принял решение отказаться от перехода в европейский клуб, поскольку в «Локомотиве» он получает в два раза больше. Тем не менее «железнодорожники» были готовы продолжить переговоры по трансферу Баринова, если бы сам футболист согласился. Позднее сам игрок заявил, что, вероятно, «Алавес» предложил за него €5-6, и эта сумма устроит красно-зеленых.

Ранее Баринов заявил, что его переход в «Алавес» зависит от предложенной зарплаты.