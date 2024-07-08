Мората пожаловался на отношение к нему в Испании

В Испании не испытывают уважения к капитану национальной команды Альваро Морате. Об этом футболист заявил в интервью изданию Marca.

Мората в составе испанской сборной выступает на чемпионате Европы — 2024 в Германии. Он подчеркнул, что этот турнир может быть для него последним в статусе игрока «красной фурии».

«Я просто хочу, чтобы все закончилось хорошо, и наслаждаться этим, потому что, возможно, это мой последний турнир с национальной командой. Не хочу об этом говорить подробно, но такая вероятность существует. Мне хорошо за границей, я счастлив, потому что люди меня уважают. В Испании нет уважения ни к чему и ни к кому», — констатировал футболист.

Сборная Испании на Евро-2024 добралась до полуфинала. На стадии 1/8 финала команда разгромила Грузию 4:1, а в четвертьфинале выбила из борьбы хозяев турнира немцев, выиграв 2:1. В полуфинале испанцы сыграют со сборной Франции, которая оставила за бортом соревнований Португалию, победив в серии пенальти. Другую полуфинальную пару составят Нидерланды и Англия.

Ранее ветеран «Спартака» Ловчев предсказал Испании победу на Евро-2024.