Ветеран «Спартака» назвал чемпиона Европы — 2024

Сборная Испании станет победителем чемпионата Европы по футболу – 2024. Такое мнение в эфире «Матч ТВ» высказал известный футбольный эксперт, бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев.

В полуфинале Испания встретится с Францией. По мнению Ловчева, это будет тяжелая встреча для испанцев, однако они выиграют не только ее, но и финал.

«Тренер французов, который столько прошел уже в сборной, мне думается, найдет противоядие против этих молоденьких ребят. Придумает, как разбить вот эту красивую, веселую и задорную игру.

Но мне думается, что Франция испанцев потрепает, но все таки Испания выйдет в финал и, наверное, станет чемпионом, — сказал Ловчев.

Испания прошла в полуфинал, выбив из борьбы хозяев турнира немцев со счетом 2:1. В свою очередь, сборная Франции смогла одолеть команду Португалии лишь в серии пенальти 5:3. За все время турнира французские футболисты забили лишь один мяч — Килиан Мбаппе отличился с пенальти в матче группового этапа против Польши. Все остальные голы соперники французов забивали в свои ворота, либо же «трехцветные» выигрывали в послематчевой серии. Соответственно, ни разу Франция не забила с игры.

Ранее тренер Балахнин заявил, что на Евро-2024 есть перспективная молодежь.