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Соболева призвали объясниться о возможном переходе в «Зенит»

Экс-игрок Сычев призвал Соболева объясниться о возможном переходе в «Зенит»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в случае перехода в петербургский «Зенит» должен будет объяснить, почему сделал такой выбор. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил бывший форвард красно-белых и сборной России Дмитрий Сычев.

«Знаете, вот в хоккее к таким вещам вообще нет никаких вопросов. А в футболе есть. У ребят своя жизнь, свой выбор. Надо у них спрашивать, что для них значат болельщики и почему они переходят в стан злейшего врага», — сказал Сычев.

По данным СМИ, «Спартак» и «Зенит» ведут переговоры о переходе Соболева. Источник сообщает, что москвичи готовы расстаться с нападающим за €11 млн, при этом действующие чемпионы России не готовы заплатить за игрока такую сумму.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее советник экс-владельца «Спартака» Федуна Камоцци назвал нападающего Соболева жертвой директоров и тренеров клуба.

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