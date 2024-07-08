Стало известно, почему на Евро-2024 нет ярких звезд

На чемпионате Европы по футболу — 2024, проходящем в Германии, отсутствие ярких футболистов стало тенденцией. Об этом в интервью порталу «ЕвроФутбол.Ру» заявил бывший тренер сборной России, экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин.

«<…> Такая тенденция есть, и таких ярких, к сожалению, открытий нет. Хотя есть молодые ребята и в Испании, Германии или Португалии. Этот Евро показывает, что есть перспективная молодежь», — сказал Балахнин.

Специалист вместе с тем призвал досмотреть европейское первенство до конца. По его словам, на завершающих стадиях кто-то из футболистов еще может себя проявить и стать звездой турнира.

На Евро-2024 предстоят полуфинальные матчи. В первом из них сборная Испании, выбившая ранее из борьбы хозяев турнира немцев, встретится с национальной командой Франции, обыгравших в серии пенальти Португалию. Эта игра состоится во вторник, 9 июля. А на следующий день свой полуфинал проведут сборные Англии и Нидерландов. Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.

Ранее тренер Саутгейт обвинил британские СМИ в сливе данных о сборной Англии.