Баринов рассказал, на каких условиях перейдет в «Алавес»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, на каких условиях перейдет в испанский «Алавес». В интервью Sport24 он подчеркнул, что его должна устроить предложенная зарплата, а также назвал сумму трансфера, которая, по его мнению, будет приемлема для «железнодорожников».

«Думаю, минимум €5-6 млн, такие деньги должны устроить «Локомотив». А вот устроит ли меня зарплата, предложенная «Алавесом», — большой вопрос. Будем обсуждать. Нужно найти баланс: если «Алавес» сделает предложение, которое устроит и меня, и «Локомотив», собираю чемодан, делаю визу и лечу в Испанию», — сказал Баринов.

Игрок указал, что, по его информации, «Алавес» сделает «Локомотиву» предложение по трансферу в ближайшее время. Баринов признался, что будет рад уехать в Испанию, и не имеет значение статус команды, поскольку он сможет играть против топ-соперников, в том числе против «Реала» и «Барселоны». Полузащитник заметил, что готов присоединиться даже к аутсайдеру, если он выступает в одной из пяти сильнейших лиг Европы.

Баринов — победитель юношеского чемпионата Европы 2013. Вместе с клубом он выигрывал чемпионат России, а также становился трехкратным обладателем Кубка России, обладателем Суперкубка России. В основную сборную России футболист вызывается с 2019 года, он принимал участие в чемпионате Европы — 2020, где сборная России не сумела выйти из группы.

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