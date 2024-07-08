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Легенда мирового бокса назвал Загитову любимой фигуристкой

Боксер Джонс-младший назвал Загитову своей любимой фигуристкой

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс-младший назвал свою любимую фигуристку. В интервью «Матч ТВ» он признался, что является поклонником россиянки Алины Загитовой.

Джонс принял участие в мероприятиях Дня московского спорта, в частности, он провел спарринг с рэпером Джиганом. После он пообщался с Загитовой.

«Да, я знаю Алину, она олимпийская чемпионка и моя любимая фигуристка», — сказал боксер.

Джонс-младший в своей карьере, которую он завершил в 2016 году, становился абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории. Также он — чемпион мира в средней (версия IBF, 1993-1994), второй средней (версия IBF, 1994-1996), полутяжелой (версия WBC, 1997, 1997-2002 и 2003-2004; версия WBA, 1998-2002; версия IBF, 1999-2002), в первой тяжелой (версия WBU, 2013-2015, 2018; версия WBF, 2017) и тяжелой (версия WBA, 2003) весовых категориях. Помимо этого, спортсмен является серебряным призером Олимпийских игр — 1988. В 2015 году Джонс-младший получил российское гражданство.

Ранее Загитова рассказала, что ей заменяет походы к психологу.

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