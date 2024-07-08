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Сафонов назвал топ-5 лучших молодых игроков РПЛ

Вратарь Сафонов назвал топ-5 лучших молодых игроков РПЛ по итогам сезона

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вратарь французского «ПСЖ» и сборной России, бывший капитан «Краснодара» Матвей Сафонов выбрал пятерку лучших молодых футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам прошлого сезона. Об этом сообщает портал «Чемпионат», проводивший голосование среди тренеров и капитанов клубов РПЛ.

Сафонов определил пятерых игроков в следующем порядке: Константин Тюкавин («Динамо»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Никита Кривцов («Краснодар»).

В голосовании участвуют футболисты в возрасте до 21 года включительно на момент начала сезона. Гражданство игрока не имеет значения. Голосовать можно за любого футболиста, который на момент окончания сезона выступает за клуб РПЛ.

В минувшем сезоне «Краснодар» с Сафоновым в составе до последнего тура боролся за чемпионство. Чтобы взять титул, «быкам» было необходимо в матче 30-го тура побеждать «Динамо» и рассчитывать, что «Зенит» проиграет «Ростову». «Краснодар» взял верх над бело-голубыми 1:0, однако «Зенит» победил «Ростов» 2:1 и в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Быки» заняли второе место.

Ранее журналист Мерло сообщил, что «Спартак» и «Ривер Плейт» договорились о трансфере игрока Барко.

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