Саутгейт обвинил британские СМИ в сливе секретной информации о сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскритиковал британские СМИ, заявив, что они сливают информацию о национальной команде. В интервью talkSPORT он подчеркнул, что это идет во вред сборной.

«Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наша собственная пресса сливает тактическую информацию через два часа после того, как мы заканчиваем тренировку. Они поймут мои слова о том, что они получили данные от кого-то из сборной — может, так и есть, но как это поможет команде? Как это может помочь нам победить Швейцарию, которая ожидает от нас иной игры? Мне приходится об этом говорить, потому что такова обстановка, в которой мы работаем. Она тяжелая, намного тяжелее, чем должна быть. Но мы продолжаем», — сказал Саутгейт.

В текущем розыгрыше чемпионата Европы – 2024 сборная Англии заняла первое место в группе С. На стадии 1/8 финала подопечные Саутгейта обыграли в дополнительное время Словакию 2:1 — при этом «львы» уступали 0:1, но на 95-й минуте Джуд Беллингем ударом через себя перевел игру в овертайм. Затем гол Гарри Кейна принес англичанам победу. Следующим соперником англичан стала сборная Швейцарии, которую Англия обыграла лишь в серии пенальти – 1:1 (5:3). В полуфинале команда Саутгейта встретится со сборной Нидерландов.

Ранее экс-футболист Линекер назвал Лэмпарда кандидатом на пост тренера сборной Англии.