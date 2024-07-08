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Ничушкин раскрыл детали инцидента с пьяной женщиной в его номере

Хоккеист Ничушкин: ситуация с девушкой в моем номере не имеет ко мне отношения

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Michael Dwyer/AP

Инцидент с женщиной в нетрезвом состоянии в гостиничном номере хоккеиста Валерия Ничушкина не имеет к игроку отношения. Об этом нападающий «Колорадо» рассказал в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

Он объяснил, что находился в Сиэтле вместе с командой, однако утром в день матча было принято решение, что он не выйдет на лед, и игрок вечером встретился с друзьями. На следующее утро, по словам Ничушкина, он покинул город, и уже после этого появилась скандальная информация.

«Утром у меня был самолет, я уже улетел из города. И та ситуация с девушкой на самом деле никакого отношения ко мне не имеет. Очень жалко, что команда не вышла в следующий раунд, потому что я бы играл спокойно. В итоге это все раздули.

Опять же из-за моего эмоционального состояния я решил абстрагироваться. Клуб мне тоже сказал: «Не обращай на это внимания, давай не будем ничего говорить. Только лишний раз это в новостях будет». Наверное, неправильное решение. Нужно было сразу все рассказать, тогда бы люди не гадали, и мне бы легче было», — сказал игрок.

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