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«Спартак» предложил $16 млн за игрока сборной Аргентины

Журналист Мерло: «Спартак» и «Ривер Плейт» договорились о трансфере игрока Барко

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Gustavo Garello/AP

Полузащитник аргентинского «Ривер Плейт» Эсекьель Барко в ближайшее время перейдет в московский «Спартак». Как сообщает в соцсети «Х» журналист Сесар Луис Мерло, клубы достигли договоренности о трансфере.

По данным источника, красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста $16 млн, и эта сумма устроила «Ривер Плейт». Ожидается, что на следующей неделе Барко вылетит в Москву, где после прохождения медосмотра подпишет контракт, рассчитанный на четыре года.

В минувшем сезоне полузащитник провел за «Ривер Плейт» 28 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил два мяча и сделал семь результативных передач. Барко вызывался в сборные Аргентины U20 и U23, также он провел три матча за олимпийскую национальную команду.

Примечательно, что прежде сообщалось об интересе «Спартака» к другому игроку «Ривер Плейт» — Пабло Солари, на него также претендовал «Краснодар». Остается ли Солари в сфере интересов 10-кратных чемпионов России, на данный момент не уточняется. При этом известно, что после подписания Барко «Спартак» продолжит работу на трансферном рынке.

Ранее стало известно, что игрок «Локомотива» Пиняев может перейти в «Спартак».

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