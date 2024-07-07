Медведев о матче с Синнером: «Я выйду на корт и выложусь на все сто»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Уимблдона с Янником Синнером, пообещав выложиться на 100 процентов, передает Sport24.

«Мне нужно будет показать свой лучший теннис. Кажется, он обыграл меня в последних пяти матчах. Это будет наша первая встреча на траве. Нас ждет интересная битва. Я выйду на корт и выложусь на все сто», — сказал Медведев.

Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона на отказе болгарина Григора Димитрова.

При счете 4:3 в пользу россиянина болгарин взял медицинский перерыв из-за повреждения. Через несколько минут он вернулся на корт, но спустя один розыгрыш отказался от продолжения борьбы.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее в Госдуме заявили о готовности помочь Новаку Джоковичу в изучении русского языка.