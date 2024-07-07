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Захарова: радовалась за сборную Грузии на Евро-2024

Захарова призналась, что радовалась за сборную Грузии на Евро-2024

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что радовалась за сборную Грузии по футболу, которая вышла в 1/8 финала Евро-2024, передает РИА Новости.

«Радовалась за результаты сборной Грузии. Она превзошла не просто самые смелые, а исторические результаты. Видела, как радовались фанаты, спортсмены обалдели от самих себя», — сказала Захарова.

Грузия вышла в плей-офф и в матче 1/8 финала турнира проиграла национальной команде Испании. Встреча завершилась со счетом 4:1. На 18-й минуте испанец Робен Ле Норман забил мяч в собственные ворота. Родри восстановил равновесие в матче на 39-й минуте. Во втором тайме за Испанию отличились Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.

В матче четвертьфинала Испания сыграет с Германией. Встреча состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

Ранее Андрей Аршавин объяснил успех Грузии на чемпионате Европы — 2024.

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