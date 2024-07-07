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Аршавин о посещении мемориального комплекса «Хатынь»: отвезите сюда сборную Украины

Аршавин призвал отвезти сборную Украины в комплекс «Хатынь»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин на Telegram-канале «Футбольный Биги» поделился впечатлениями от посещения мемориального комплекса «Хатынь», который находится под Минском.

«Мне напомнило нашу Пискаревку. Напомнило, как я в детстве ездил по музеям в Германии — концлагерям. Современную сборную Украины сюда отвезите, просто послушают пускай», — сказал Аршавин.

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

Сейчас Аршавин является членом правления петербургского «Зенита».

Ранее Аршавина назвали копией Лионеля Месси.

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