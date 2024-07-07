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Украинская легкоатлетка побила мировой рекорд, который держался 37 лет

Украинская легкоатлетка Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту

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Manon Cruz/Reuters

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже установила мировой рекорд в прыжках в высоту.

Магучих покорилась высота в 2,10 метра. Предыдущее достижение Стефки Костадиновой из Болгарии продержалось 37 лет.

Второе место на соревнованиях заняла австралийка Никола Олислагерс, которая прыгнула на 2,01 метра. Замкнула тройку сильнейших сербка Ангелина Топич (1,98).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Магучих призвала поддержать отстранение россиян и белорусов.

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