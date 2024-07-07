Экс-игрок «Спартака» рассказал, кто выиграет Евро-2024

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что сборная Испании выиграет чемпионат Европы, передает «Матч ТВ».

«Скорее всего, Англия будет в финале, а там Франция или Испания. Я больше склоняюсь к испанцам. Я говорил, что победитель матча Испания — Германия станет чемпионом», — сказал Павлюченко.

Испания и Франция сыграют друг против друга в полуфинале Евро 9 июля. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. 10 июля Нидерланды сыграют с Англией.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже завершила выступление на турнире, проиграв в 1/8 финала турнира Швейцарии.

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