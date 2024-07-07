Тарасова рассказала, может ли фигуристка Щербакова вернуться на высокий уровень

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Анна Щербакова, рассказавшая о возобновлении тренировок после операции на голеностопе, сможет вернуться на высокий уровень, передает Sport24.

«Если Щербакова захочет, то сможет вернуться на высокий уровень после повреждения. У всех была травма голеностопа. В этом ничего такого нет», — сказала Тарасова.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее Щербакова сменила имидж.