Неубедительная игра Мбаппе на Евро связана с политической ситуацией во Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе находится не в лучшей форме из-за выборов во Франции, передает Le Parisien.
В первом туре парламентских выборов во Франции победила партия Марин Ле Пен, против которой футболист неоднократно высказывался. Это оказывает на Мбаппе психологическое давление.
Также футболист во время подготовки к чемпионату Европы начал чувствовать боли в спине и в колене, что также сказывается на его игре.
Мбаппе на Евро-2024 отметился одним забитым мячом, реализовав пенальти.
5 июля французские футболисты в рамках четвертьфинала турнира переиграли команду Португалии. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное футболисты также не забили. Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались французы — 5:3.
В полуфинале Франция сразится с Испанией, которая выбила страну-хозяйку — Германию.
Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже завершила выступление на турнире, проиграв в 1/8 финала турнира Швейцарии.
Ранее во Франции раскритиковали Мбаппе.