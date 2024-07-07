Неубедительная игра Мбаппе на Евро связана с политической ситуацией во Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе находится не в лучшей форме из-за выборов во Франции, передает Le Parisien.

В первом туре парламентских выборов во Франции победила партия Марин Ле Пен, против которой футболист неоднократно высказывался. Это оказывает на Мбаппе психологическое давление.

Также футболист во время подготовки к чемпионату Европы начал чувствовать боли в спине и в колене, что также сказывается на его игре.

Мбаппе на Евро-2024 отметился одним забитым мячом, реализовав пенальти.

5 июля французские футболисты в рамках четвертьфинала турнира переиграли команду Португалии. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное футболисты также не забили. Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались французы — 5:3.

В полуфинале Франция сразится с Испанией, которая выбила страну-хозяйку — Германию.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже завершила выступление на турнире, проиграв в 1/8 финала турнира Швейцарии.

Ранее во Франции раскритиковали Мбаппе.