В «Зените» ответили на вопрос о продаже Сергеева в «Крылья Советов»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу» не подтвердил информацию о переходе нападающего Ивана Сергеева в самарские «Крылья Советов».

По его словам, клуб не реагирует на появляющиеся в СМИ новости о переходах тех или иных футболистов сине-бело-голубых.

«Мы слухи не комментируем!» — заявил Медведев.

В сезоне-2023/24 Сергеев сыграл в 39 матчах «Зенита», отметившись в них одиннадцатью забитыми мячами и сделав пять результативных передач. Всего нападающий провел в составе сине-бело-голубых два с половиной года, трижды выиграв золото чемпионата России. В завершившемся сезоне на счету «Зенита» требл: победы в РПЛ, Кубке и Суперкубке России.

Контракт нападающего с сине-бело-голубыми истекает летом 2025 года.

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