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Сборной России предрекли выход из группы на Евро-2024

Тренер Онопко заявил, что Россия вышла бы из группы на Евро-2024

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Global Look Press

Тренер «Ростова» Виктор Онопко в интервью «РБ Спорт» заявил, что сборная России смогла бы выйти из группы на проходящем в данный момент чемпионате Европы 2024 года в Германии, если бы принимала в нем участие.

По его мнению, команда под руководством Валерия Карпина не слабее своих оппонентов.

«Мы не слабее своих оппонентов, мы бы смогли выступить достойно», — заявил Онопко.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

Ранее молодой талант из «Локомотива» назвал имя главного фаворита Евро-2024.

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