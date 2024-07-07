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Российская гимнастка сделала необычное фото в черном купальнике

Гимнастка Мельникова сделала фото в черном купальнике на фоне бассейна

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gelyamelnikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская гимнастка Ангелина Мельникова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась новым фото.

На кадрах спортсменка позирует стоя, демонстрируя подписчикам свою фигуру в черном раздельном купальнике.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

В 2022 году глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Международная федерация гимнастики в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее российская гимнастка выложила фото в жилетке с глубоким вырезом.

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