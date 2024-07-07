Суперкомпьютер Opta назвал новых фаворитов Евро-2024

Суперкомпьютер Opta по окончании стадии четвертьфинала назвал новых фаворитов Евро-2024.

По мнению Opta, по 30% шансов на победу в турнире имеют сборные Франции и Испании. 23% на успех на Евро достались англичанам, еще 17% — нидерландцам.

5 июля французские футболисты в рамках четвертьфинала турнира переиграли команду Португалии. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное футболисты также не забили. Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались французы — 5:3. В этот же день испанцы со счетом 2:1 переиграли сборную Германии и также гарантировали себе место в полуфинале.

Испания и Франция сыграют друг против друга 9 июля. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже завершила выступление на турнире, проиграв в 1/8 финала турнира Швейцарии.

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