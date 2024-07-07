Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган пожаловался на УЕФА из-за наказания показавшего националистический жест игрока

Эрдоган назвал решение УЕФА по Демирала наказанием всей турецкой нации

close
100%
Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в попытке наказать всю турецкую нацию, дисквалифицировав нападающего футбольной сборной Мериха Демирала на два матча после игры против Австрии за демонстрацию «волчьего сердца».

«Волчье сердце» — популярный жест турецких националистов, запрещенный в нескольких странах мира.

«Подход Запада к нам с точки зрения менталитета не изменился, его настроения все те же. Наказание, которое они назначили Мериху Демиралу, было согласовано изначально. Фактически, это наказание Турции как нации. Было бы здорово ответить на это победой над Нидерландами, но, к сожалению, не вышло», — заявил Эрдоган.

Встреча, которая состоялась 2 июля, завершилась со счетом 2:1. Демирал открыл счет на 1-й минуте матча, а на 59-й минуте удвоил преимущество своей команды. При праздновании одного из голов Демирал использовал жест турецких националистов, что послужило поводом для начала расследования УЕФА.

Австрия отыграла один мяч на 66-й минуте, отличился Михаэль Грегорич. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Ранее немцы попросили переиграть четвертьфинал с Испанией на Евро-2024.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами