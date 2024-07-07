Эрдоган пожаловался на УЕФА из-за наказания показавшего националистический жест игрока

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в попытке наказать всю турецкую нацию, дисквалифицировав нападающего футбольной сборной Мериха Демирала на два матча после игры против Австрии за демонстрацию «волчьего сердца».

«Волчье сердце» — популярный жест турецких националистов, запрещенный в нескольких странах мира.

«Подход Запада к нам с точки зрения менталитета не изменился, его настроения все те же. Наказание, которое они назначили Мериху Демиралу, было согласовано изначально. Фактически, это наказание Турции как нации. Было бы здорово ответить на это победой над Нидерландами, но, к сожалению, не вышло», — заявил Эрдоган.

Встреча, которая состоялась 2 июля, завершилась со счетом 2:1. Демирал открыл счет на 1-й минуте матча, а на 59-й минуте удвоил преимущество своей команды. При праздновании одного из голов Демирал использовал жест турецких националистов, что послужило поводом для начала расследования УЕФА.

Австрия отыграла один мяч на 66-й минуте, отличился Михаэль Грегорич. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

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