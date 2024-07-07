Пиняев может перейти в «Спартак»

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев может пополнить состав столичного «Спартака». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, руководству красно-белых предложили приобрести 19-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Отмечается, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассматривает опцию покупки левого вингера, и Пиняев может стать одним из кандидатов на усиление этой позиции.

Пиняев в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел за «Локомотив» 29 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым.

Сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2204/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон».

Ранее сообщалось, что «Зенит» занял 409-е место в рейтинге лучших клубов мира.