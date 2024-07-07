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«Зенит» занял 409-е место в рейтинге лучших клубов мира

«Зенит» занял 409-е место в рейтинге лучших клубов мира по версии IFFHS

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» расположился на 409-м месте в рейтинге лучших клубов мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS.

В рейтинге учитывали результаты команды с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. Всего в рейтинг попали 504 команды.

Лидером рейтинга стал мадридский «Реал», второе место в списке занял «Манчестер Сити», на третьей позиции расположился леверкузенский «Байер».

Санкт-петербургский «Зенит» выиграл чемпионат РПЛ уже шесть раз подряд, повторив рекорд московского «Спартака», побеждавшего в чемпионате России с 1996 по 2001 год. В 2025 году сине-бело-голубые отпразднуют столетие клуба.

При этом в минувшем сезоне команда Сергея Семака смогла выиграть титул только в последнем туре, перед которым занимала второе место. В гонке участвовали три клуба, и судьба «Зенита» зависела от матча конкурентов – «Краснодара» с лидировавшим «Динамо». Москвичей устраивала ничья, но «быки» могли сами стать чемпионами в случае собственной победы и непобеды «Зенита» над «Ростовом». В итоге «Краснодар» выиграл со счетом 1:0, а «Зенит» смог одержать волевую победу над ростовчанами (2:1) с победным мячом в концовке и оформил очередной титул.

Ранее голкипер Евгений Латышонок заявил, что «Спартак» предложил ему больше денег, чем «Зенит».

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