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В Нидерландах объяснили, как смогли обыграть Турцию на Евро-2024

Защитник Нидерландов Аке объяснил победу над Турцией сильной скамейкой запасных

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Lisi Niesner/Reuters

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке в интервью пресс-службе УЕФА заявил, что его команда смогла переиграть Турцию в четвертьфинале Евро-2024 за счет сильного резерва.

«У нас на скамейке столько игроков, которые могут решить исход встречи! Они могут и помочь довести игру до победы, и создать моменты впереди. У нас очень сильная команда», — заявил Аке.

Сборная Нидерландов по футболу вышла в 1/2 финала Евро-2024, обыграв в четвертьфинале Турцию. Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 35-й минуте счет в матче открыл турок Самет Акайдын. Стефан де Врей на 70-й минуте сравнял счет, а через 6 минут Коди Гакпо вывел Нидерланды вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая завершила выступление на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Швейцарии.

Ранее Криштиану Роналду объяснился перед фанатами после вылета с Евро-2024.

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