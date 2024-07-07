Роналду объяснился перед фанатами после вылета с Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что команда заслуживала большего на завершившемся для них чемпионате Европы 2024 года в Германии.

По его словам, игроки отдавались полностью на турнире и были близки для того, чтобы пройти по турнирной сетке дальше.

«Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас, для каждого из вас, для Португалии. Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы достигли. Я уверен, что на поле и за его пределами это наследие будет чтиться и продолжать строиться. Совместными усилиями», — заявил Роналду.

5 июля Португалия проиграла Франции в матче четвертьфинала чемпионата Европы — 2024. Встреча состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время футболисты также не сумели забить. Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались французы — 5:3.

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