Турецкие фанаты массово демонстрировали «волчий салют» на игре с Нидерландами

Болельщики сборной Турции массово демонстрировали националистический жест «волчий салют» на четвертьфинальной игре с чемпионата Европы 2024 года против сборной Нидерландов.

Во время исполнения гимна страны болельщики демонстрировали жест, запрещенный на территории некоторых стран, за который защитник Мерих Демирал получил двухматчевую дисквалификацию по итогам встречи против Австрии в 1/8 финала.

В четвертьфинале Турция уступила национальной команде Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 35-й минуте счет в матче открыл турок Самет Акайдын. Стефан де Врей на 70-й минуте сравнял счет, а через 6 минут Коди Гакпо вывел Нидерланды вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая завершила выступление на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Швейцарии.

Ранее тренер сборной Англии назвал великолепными своих игроков после матча со Швейцарией.