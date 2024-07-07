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Куман пообещал выпить перед полуфиналом Евро-2024 с Англией

Тренер Нидерландов Куман пообещал выпить вина перед игрой с Англией

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ALBERT GEA/Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман назвал славным предстоящий матч против сборной Англии в полуфинале чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает Algemeen Dagblad.

По его словам, перед этим матчем он выпьет немного алкоголя.

«Славно, славно! У Англии хорошие игроки, но и у нас они хорошие. Мы в полуфинале, хотя никто от нас не ожидал. Впереди — бокал красного вина», — заявил Куман.

Сборная Нидерландов по футболу вышла в 1/2 финала Евро-2024, обыграв в четвертьфинале Турцию. Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 35-й минуте счет в матче открыл турок Самет Акайдын. Стефан де Врей на 70-й минуте сравнял счет, а через 6 минут Коди Гакпо вывел Нидерланды вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая завершила выступление на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Евро-2024 может побить абсолютный рекорд по числу автоголов.

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