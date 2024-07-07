Евро-2024 может побить абсолютный рекорд по числу автоголов

В четвертьфинальном матче чемпионата Европы 2024 года между сборными Нидерландов и Турции был забит десятый автогол.

В свои ворота мяч отправил защитник сборной Турции Мерт Мюльдюр. После этого автогола их общее число на Евро-2024 достигло десяти. Рекорд по данному показателю был установлен на континентальном первенстве 2020 года, где футболисты оформили 11 автоголов.

Встреча между Нидерландами и Турцией завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Роналда Кумана. На 35-й минуте счет в матче открыл турок Самет Акайдын. Стефан де Врей на 70-й минуте сравнял счет, а через 6 минут Коди Гакпо вывел Нидерланды вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее Станислав Черчесов заявил, что Франция обыграет Испанию на Евро-2024.